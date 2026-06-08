Артем Дзюба рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

«Буду болеть за сборную Португалии. Фаворит ЧМ-2026 — сборная Франции. Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Майкл Олисе», — сказал Дзюба.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (27 июня). Французы встретятся с Сенегалом (16 июня), Ираком (22 июня) и Норвегией (26 июня).
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, пен. 4:2).