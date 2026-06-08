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Ямаль и Нико Уильямс могут восстановиться к старту ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии старта чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Травмированные футболисты национальной команды Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос могут восстановиться к старту турнира.

«Нико, Ламин и Виктор соблюдают сроки восстановления. Было предусмотрено, что в эти дни они будут делать более специфическую работу. Если продолжат в том же духе, думаю, они будут готовы выйти на поле. Если не будет проблем, они будут готовы к матчу 15 июня. Думаю, все трое будут готовы. У каждого был свой процесс», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа H, 15.06.2026, 19:00
Испания
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Кабо-Верде
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму задней поверхности бедра во время исполнения пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги против «Сельты» 22 апреля (1:0) и пропустил остаток клубного сезона. Он принял участие в 45 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых забил 24 гола.

Игрок «Атлетика» Нико Уильямс травмировался 10 мая в игре 34-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1). У него диагностировано повреждение задней поверхности бедра. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах, забив шесть голов.

Виктор Муньос из «Осасуны» восстанавливается после мышечного повреждения. В активе нападающего семь забитых мячей в 36 играх за клуб.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Испании на групповом этапе сыграет Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (26 июня).

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