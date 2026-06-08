Ямаль и Нико Уильямс могут восстановиться к старту ЧМ-2026

«Нико, Ламин и Виктор соблюдают сроки восстановления. Было предусмотрено, что в эти дни они будут делать более специфическую работу. Если продолжат в том же духе, думаю, они будут готовы выйти на поле. Если не будет проблем, они будут готовы к матчу 15 июня. Думаю, все трое будут готовы. У каждого был свой процесс», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.