Кузнецов назвал Олисе возможным открытием чемпионата мира

«Олисе уже зарекомендовал себя, и на него претендует много топовых клубов. Думаю, он должен стрельнуть. Ветераны, которые хорошо выступали в этом году, тоже стрельнут. Чемпионат мира всегда нам дает возможность увидеть новые лица, фигуры, звезды», — сказал Кузнецов.