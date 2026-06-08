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Кузнецов назвал Олисе возможным открытием чемпионата мира

Бывший футболист ЦСКА считает, что полузащитник сборной Франции способен ярко проявить себя на ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и назвал игрока, который, по его мнению, может стать одной из главных звезд турнира. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

По мнению Кузнецова, полузащитник сборной Франции и «Баварии» Майкл Олисе способен провести выдающийся турнир. В завершившемся сезоне 24-летний футболист сыграл 52 матча за немецкий клуб, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу.

«Олисе уже зарекомендовал себя, и на него претендует много топовых клубов. Думаю, он должен стрельнуть. Ветераны, которые хорошо выступали в этом году, тоже стрельнут. Чемпионат мира всегда нам дает возможность увидеть новые лица, фигуры, звезды», — сказал Кузнецов.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама выступит на чемпионате мира в группе I. Соперниками французской команды станут сборные Сенегала, Норвегии и Ирака.

Олисе проводит один из лучших сезонов в карьере и подходит к мировому первенству в статусе одного из ключевых игроков французской сборной.