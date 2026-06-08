Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США на ЧМ-2026

По данным источника, Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул.
Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.