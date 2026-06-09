Лучший арбитр Африки высказался о ситуации с недопуском на ЧМ

По данным The Daily Somalia со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF), Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул.
«Несмотря на обстоятельства, я в хорошем настроении и сосредоточен на следующих профессиональных вызовах. Хочу поблагодарить футбольное сообщество за сообщения поддержки и пожелать своим коллегам всего наилучшего во время чемпионата мира. С нетерпением жду встречи с ними в будущем. Благодарю ФИФА и КАФ за всю оказанную поддержку. Обещаю и дальше повышать свой уровень и фокусироваться на будущем», — приводит слова Артана Globo.
Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.