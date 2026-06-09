Лучший арбитр Африки высказался о ситуации с недопуском на ЧМ

«Несмотря на обстоятельства, я в хорошем настроении и сосредоточен на следующих профессиональных вызовах. Хочу поблагодарить футбольное сообщество за сообщения поддержки и пожелать своим коллегам всего наилучшего во время чемпионата мира. С нетерпением жду встречи с ними в будущем. Благодарю ФИФА и КАФ за всю оказанную поддержку. Обещаю и дальше повышать свой уровень и фокусироваться на будущем», — приводит слова Артана Globo.