ФИФА высказалась о ситуации с недопуском на ЧМ арбитра из Африки

«ФИФА может подтвердить, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и выполнять свои обязанности на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США.



ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.



Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», — говорится в заявлении ФИФА, которое приводит ВВС.