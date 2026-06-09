ФИФА высказалась о ситуации с недопуском на ЧМ арбитра из Африки

Ранее стало известно, что лучшему арбитру Африки Омару Абдулкадиру Артану отказали во въезде в США после прибытия в аэропорт Майами. Он направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт не попал в страну без объяснения причин, после чего был отправлен в Стамбул.
«ФИФА может подтвердить, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и выполнять свои обязанности на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США.
ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.
Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», — говорится в заявлении ФИФА, которое приводит ВВС.
Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.