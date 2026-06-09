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Заза Джанашия объяснил, почему на ЧМ будет болеть за Францию

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Северной Америке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия на предстоящем мировом первенстве сделал выбор в пользу сборной Франции.

«На чемпионате мира буду болеть за французов, потому что в их чемпионате играет Кварацхелия. Хочу, чтобы Франция победила. Команда у них хорошая. Испанцы тоже неплохие, но французы посильнее. Пропускать матчи из-за времени не собираюсь, ничего страшного, посмотрел ночью, а потом спать», — приводит слова экс-игрока сборной Грузии «Чемпионат».

Заза Джанашия играл за «Локомотив» с 1996-го по 2001 год. Вместе с командой он четыре раза становился обладателем Кубка России.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Франция сыграет с командами Сенегала (16 июня), Ирака (23 июня) и Норвегии (26 июня).