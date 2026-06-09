Неймар взял с собой на ЧМ-2026 9 роскошных часов

Нападающий сборной Бразилии Неймар готовится к чемпионату мира и уже упаковал багаж.
Среди вещей, которые он берет с собой, — 9 роскошных часов общей стоимостью более 4 миллионов долларов (около 21 миллиона бразильских реалов).
В коллекцию вошли модели Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Audemars Piguet и Jacob & Co. Соответствующий видеоролик футболист опубликовал в соцсетях, показав процесс сборов.
Ожидается, что форвард будет готов принять участие в матче против сборной Гаити, который состоится 19 июня. Из-за повреждения Неймар был вынужден пропустить несколько товарищеских встреч национальной команды.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что в ближайшее время футболист пройдет дополнительное обследование, после которого сможет вернуться к тренировкам в общей группе. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир продлится до 19 июля.