Неймар взял с собой на ЧМ-2026 9 роскошных часов

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что в ближайшее время футболист пройдет дополнительное обследование, после которого сможет вернуться к тренировкам в общей группе. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир продлится до 19 июля.