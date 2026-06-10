США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ

«Мы очень тесно сотрудничаем с Канадой и Мексикой, чтобы убедиться, что во всех трех наших странах, на всем континенте, действуют одинаковые санитарные ограничения. Таким образом исключаем риск того, что мексиканцы, американцы, канадцы или кто-либо из наших иностранных гостей заразится Эболой», — сказал Джулиани на мероприятии «Атлантического совета»*.