США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ

Соединенные Штаты, Мексика и Канада координируют усилия по разработке единых санитарных мер, направленных на предотвращение возможной вспышки лихорадки Эбола во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом во вторник сообщил руководитель рабочей группы по подготовке турнира в США Эндрю Джулиани.
«Мы очень тесно сотрудничаем с Канадой и Мексикой, чтобы убедиться, что во всех трех наших странах, на всем континенте, действуют одинаковые санитарные ограничения. Таким образом исключаем риск того, что мексиканцы, американцы, канадцы или кто-либо из наших иностранных гостей заразится Эболой», — сказал Джулиани на мероприятии «Атлантического совета»*.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 550 подтвержденных случаях заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, где от инфекции скончался 101 человек. ВОЗ признала вспышку заболевания в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей угрозу для других государств, и оценила риск распространения вируса в регионе как высокий.