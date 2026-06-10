Норвегия привезет на ЧМ 300 кг рыбы и поваров для футболистов

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Сборная Норвегии попала в группу I, где сыграет с Ираком (16 июня), Сенегалом (22 июня) и Францией (26 июня). Матчи пройдут в Фоксборо и Нью-Джерси.