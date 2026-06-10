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Норвегия привезет на ЧМ 300 кг рыбы и поваров для футболистов

Сборная Норвегии привезет на чемпионат мира 2026 года внушительный запас продуктов питания и команду шеф‑поваров в составе делегации, сообщает VG.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В меню спортсменов войдут 300 кг рыбы, 116 кг коричневого сыра и 6 000 апельсинов. Среди Поваров — Кристиан Карлссон, работающий со сборной с 1990‑х годов.

Цель инициативы — обеспечить футболистов привычным рационом. По мнению организаторов, это важно для сохранения концентрации и работоспособности атлетов во время соревнований.

Подобная практика для норвежской команды не нова: ранее страна уже привозила отечественные продукты для своих спортсменов на Олимпийские игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Сборная Норвегии попала в группу I, где сыграет с Ираком (16 июня), Сенегалом (22 июня) и Францией (26 июня). Матчи пройдут в Фоксборо и Нью-Джерси.

Сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге сборных от ФИФА. Команда попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В отборе норвежцы выиграли все восемь матчей, а лидер команды Эрлинг Холанд забил 16 голов.