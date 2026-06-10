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Батраков назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ‑2026

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.

«Первый ЧМ, за которым я прямо следил, был в 2014 году. Конечно же, болел за Аргентину, которая в финале Германии уступила. Я тогда очень расстроился.

В 2026 году буду болеть за сборную Мексики. Там играет наш партнер по команде — Сесар Монтес. А если не Мексика, то Испания — мне нравится их футбол», — приводит слова Батракова «Чемпионат».

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. В сезоне-2025/26 полузащитник сыграл за «железнодорожников» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.

Сборная Мексики встретится с ЮАР (11 июня), Южной Кореей (18 июня) и Чехией (24 июня). Матчи состоятся в Мехико и Запопане.

Сборная Испании на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (26 июня). Встречи пройдут в Атланте и Запопане.

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