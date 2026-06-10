Батраков назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ‑2026

«Первый ЧМ, за которым я прямо следил, был в 2014 году. Конечно же, болел за Аргентину, которая в финале Германии уступила. Я тогда очень расстроился.



В 2026 году буду болеть за сборную Мексики. Там играет наш партнер по команде — Сесар Монтес. А если не Мексика, то Испания — мне нравится их футбол», — приводит слова Батракова «Чемпионат».