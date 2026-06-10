Нойер может сыграть в первом матче Германии на ЧМ-2026

9 июня вратарь успешно провел полноценную тренировку в общей группе — никаких проблем со здоровьем не выявлено.
Тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманом рассматривает возможность включить Нойера в стартовый состав на предстоящий матч против сборной Кюрасао, запланированный на воскресенье, 14 июня. Ранее участие основного вратаря было под вопросом из‑за небольшого мышечного дискомфорта, но теперь угроза его пропуска игры полностью снята. Нойер готов выйти на поле и помочь национальной команде в матче группового этапа ЧМ-2026.
Нойер получил травму икроножной мышцы в домашнем матче 34-го тура Бундеслиги против «Кельна» (5:1). Из-за повреждения он пропустил финал Кубка Германии с «Штутгартом» (3:0).
Напомним, Нойер вернулся в состав сборной Германии после двухлетнего перерыва.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
На групповом этапе ЧМ-2026, кроме Кюрасао, сборная Германии сыграет с командами Кот-д’Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Торонто и Нью-Йорке.