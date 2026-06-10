Нойер может сыграть в первом матче Германии на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманом рассматривает возможность включить Нойера в стартовый состав на предстоящий матч против сборной Кюрасао, запланированный на воскресенье, 14 июня. Ранее участие основного вратаря было под вопросом из‑за небольшого мышечного дискомфорта, но теперь угроза его пропуска игры полностью снята. Нойер готов выйти на поле и помочь национальной команде в матче группового этапа ЧМ-2026.