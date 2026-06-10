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В сборной Узбекистана отреагировали на обыск по прибытии в США

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался по поводу усиленного досмотра команды со стороны американских служб безопасности по прибытии команды в Нью-Йорк.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболисты и члены узбекской делегации проходили индивидуальный досмотр с использованием кинологических собак и металлодетекторов. Личные вещи игроков были изъяты и проверены на месте.

«Это была обычная проверка, которую сейчас совершают в любом аэропорту. В Америке это происходит прямо на месте», — приводит слова Каннаваро Corriere dello Sport.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 18.06.2026, 5:00
Узбекистан
-
Колумбия
-

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Узбекистана сыграет с командами Колумбии (17 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте. В рамках подготовки к мировому первенству команда Фабио Каннаваро уступила в товарищеских матчах сборным Канады (0:2) и Нидерландов (1:2).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.