В сборной Узбекистана отреагировали на обыск по прибытии в США

Футболисты и члены узбекской делегации проходили индивидуальный досмотр с использованием кинологических собак и металлодетекторов. Личные вещи игроков были изъяты и проверены на месте.
«Это была обычная проверка, которую сейчас совершают в любом аэропорту. В Америке это происходит прямо на месте», — приводит слова Каннаваро Corriere dello Sport.
На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Узбекистана сыграет с командами Колумбии (17 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте. В рамках подготовки к мировому первенству команда Фабио Каннаваро уступила в товарищеских матчах сборным Канады (0:2) и Нидерландов (1:2).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.