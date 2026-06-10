Стали известны главные спонсоры ФИФА перед ЧМ-2026

Сотрудничество с Saudi Aramco приносит ФИФА более 100 млн долларов ежегодно. Также в пятерку крупнейших спонсоров входят Adidas, Coca-Cola, Visa и Hyundai/Kia — контракт с каждым из этих брендов приносит ФИФА от 80 до 100 млн долларов в год.
Ожидается, что ЧМ-2026 принесет ФИФА более шести миллиардов долларов: 3,8 млрд поступят от продажи ТВ-прав, 2,4 млрд — от рекламы.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.