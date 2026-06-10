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Стали известны главные спонсоры ФИФА перед ЧМ-2026

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco является самым крупным спонсором Международной федерации футбола (ФИФА) в преддверии чемпионата мира. Об этом сообщает Finance Football.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сотрудничество с Saudi Aramco приносит ФИФА более 100 млн долларов ежегодно. Также в пятерку крупнейших спонсоров входят Adidas, Coca-Cola, Visa и Hyundai/Kia — контракт с каждым из этих брендов приносит ФИФА от 80 до 100 млн долларов в год.

Ожидается, что ЧМ-2026 принесет ФИФА более шести миллиардов долларов: 3,8 млрд поступят от продажи ТВ-прав, 2,4 млрд — от рекламы.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.