Стали известны главные спонсоры ФИФА перед ЧМ-2026

Сотрудничество с Saudi Aramco приносит ФИФА более 100 млн долларов ежегодно. Также в пятерку крупнейших спонсоров входят Adidas, Coca-Cola, Visa и Hyundai/Kia — контракт с каждым из этих брендов приносит ФИФА от 80 до 100 млн долларов в год.