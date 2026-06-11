Сборная Англии разгромила Коста-Рику в матче перед ЧМ-2026

Встреча в Орландо. В составе сборной Англии мячи забили Деклан Райс (9-я минута), Энтони Гордон (68, с пенальти) и Олли Уоткинс (87). Начало матча было перенесено на час из-за грозы.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Англии выступит в группе L, где ей предстоят матчи против команд Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня). Встречи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси.
Англичане в первый и единственный раз в своей истории побеждали на чемпионате мира 60 лет назад — на домашнем первенстве 1966 года.
Томас Тухель
Фернандо Батиста
Деклан Райс
9′
Энтони Гордон
68′
Олли Уоткинс
87′
1
Джордан Пикфорд
63′
13
Дин Хендерсон
24
Рис Джеймс
63′
6
Марк Гехи
3
Нико О`Райли
71′
15
Дэн Берн
20
Нони Мадуэке
63′
25
Джед Спенс
18
Энтони Гордон
71′
26
Джарелл Куанса
10
Джуд Беллингем
71′
16
Кобби Майну
9
Гарри Кейн
63′
17
Морган Роджерс
2
Эзри Конса
71′
11
Маркус Рэшфорд
5
Джон Стоунс
63′
21
Эберечи Эзе
8
Эллиот Андерсон
71′
19
Олли Уоткинс
4
Деклан Райс
63′
7
Букайо Сака
20
Джозимар Алкокер
4
Аарон Саласар
55′
5
Фернан Феррон
3
Хейланд Митчелл
14
Орландо Гало
26
Дуглас Секейра
63′
23
Абрахам Мадриз
8
Дэррил Арайа
81′
7
Джон Руис
2
Шон Джонсон
22′
46′
22
Аксель Кирос
17
Карлос Мора
45′
81′
21
Дороян Родригес
9
Манфред Угальде
82′
19
Орландо Синклер
12
Андрей Сото
55′
11
Кристофер Нуньес
75′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти