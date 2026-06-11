Техас стал третьим штатом, начавшим расследование против ФИФА

Ранее расследования против ФИФА начали генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, связанные с крайне высокими ценами на билеты. ЧМ-2026 стал первым крупным футбольным турниром, где было применено динамическое ценообразование, из-за чего стоимость билетов на финал подскочила до 11 тыс. долларов (794,7 тыс. рублей). На вторичном рынке цены на билеты могут превышать 50 тыс. долларов (3,6 млн рублей).