Техас стал третьим штатом, начавшим расследование против ФИФА

Техасские матчи мундиаля пройдут в двух городах — Арлингтоне (пригород Далласа) и Хьюстоне. Всего в штате запланировано 16 из 104 матчей турнира.
Следователи штата Техас намерены расследовать многочисленные жалобы болельщиков о том, что после приобретения билетов ФИФА изменила схему рассадки, фактически переместив их на менее выгодные места. Такие действия могут подпадать под определение торгового мошенничества.
Ранее расследования против ФИФА начали генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, связанные с крайне высокими ценами на билеты. ЧМ-2026 стал первым крупным футбольным турниром, где было применено динамическое ценообразование, из-за чего стоимость билетов на финал подскочила до 11 тыс. долларов (794,7 тыс. рублей). На вторичном рынке цены на билеты могут превышать 50 тыс. долларов (3,6 млн рублей).
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико сегодня, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.