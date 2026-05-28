Организаторов ЧМ-2026 вызвали в американскую прокуратуру

Правоохранительные органы направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) повестки с требованием предоставить внутренние документы, касающиеся восьми матчей ЧМ-2026 (в том числе и финального), которые пройдут на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.
Прокуратура направила обращение, в котором отмечается, что цены, установленные организаторами турнира, «значительно превышают стоимость билетов на любой предыдущий чемпионат мира». ЧМ-2026 стал первым крупным футбольным турниром, где было применено динамическое ценообразование, из-за чего стоимость билетов на финал подскочила до 11 тыс. долларов (780,5 тыс. рублей).
«Сообщения в прессе указывают на то, что с октября 2025‑го по апрель 2026 года ФИФА повысила цены на билеты более чем на 90 из 104 матчей чемпионата мира, при этом цены на три основные категории билетов выросли в среднем на 34%. Расследование выявит, повлияли ли на уровень цен график поступления билетов в продажу, публичные заявления и другие действия», — сказано в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление относительно стоимости билетов на чемпионат мира и заявил, что «честно говоря, не стал бы за них столько платить».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.