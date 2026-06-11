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Папа Римский перед ЧМ-2026 рассказал, о чем напоминает футбол

Чемпионат мира стартует 11 июня с матча сборных Мексики и ЮАР.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Папа Римский Лев XIV, говоря о стартующем в Северной Америке чемпионате мира по футболу, отметил, что этот вид спорта напоминает людям о том, что жизнь представляет собой не индивидуальную гонку, а путь, который проходят вместе.

«Завтра начинается чемпионат мира по футболу, и многие будут следить за матчами. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь — это не гонка, чтобы покрасоваться в одиночку, а путешествие, которое мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет передавать мяч, даже если он талантлив, еще не понял игру. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, еще не понял жизнь», — написал он в соцсети Х.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа A, 11.06.2026, 22:00
Мексика
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ЮАР
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Понтифик затронул тему футбола во время встречи с представителями благотворительных организаций в рамках своего апостольского визита в Испанию. Отвечая на вопрос одного из мальчиков, Лев XIV рассказал, что в молодости играл в футбол, однако сейчас отдает предпочтение теннису. По его словам, футбол учит взаимодействию и командной игре.

«Тот, кто способен стать звездой, но никогда не пасует мяч, не позволяет другим войти в игру и, вероятно, в итоге проиграет», — заявил он на аудиенции в Барселоне, трансляцию которой вел ватиканский портал Vatican News.

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня матчем между Мексикой и ЮАР в Мехико. Игры турнира также пройдут в США и Канаде.