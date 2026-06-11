Трамп — о ЧМ-2026: это самый успешный турнир в истории ФИФА

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.
— Это самый успешный чемпионат мира, который был у ФИФА. Они никогда не продавала билеты настолько быстро. И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира.
Я разговаривал с Джанни Инфантино. Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось, — приводит слова Дональда Трампа BBC Sport в соцсетях.
Ранее расследование против ФИФА начали генеральные прокуроры трех штатов (Техас, Нью-Йорк и Нью-Джерси) из-за высоких цен на билеты.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.