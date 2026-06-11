Трамп — о ЧМ-2026: это самый успешный турнир в истории ФИФА

— Это самый успешный чемпионат мира, который был у ФИФА. Они никогда не продавала билеты настолько быстро. И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира.