Фанатам из Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США перед ЧМ

Национальная команда осталась без организованной поддержки из дома: въезд в страну одобрили лишь нескольким официальным лицам.
Изначально Национальный комитет болельщиков Кот‑д’Ивуара (CNSE) планировал отправить на турнир около 500 человек. Однако в итоге в США пустили лишь небольшую группу чиновников. Теперь их основная задача — координировать ивуарийцев, уже проживающих на территории Штатов, чтобы организовать хоть какую‑то поддержку команды на трибунах.
Жюльен Куадио Адонис, глава CNSE, поделился разочарованием в интервью изданию L'Équipe:
«Болельщикам пришлось отказаться от поездки, потому что американские власти не хотят видеть на своей земле фанатов из определенных стран, включая Кот‑д’Ивуар. США четко дали нам понять, что не желают видеть наших болельщиков. Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть».
Проблема затрагивает не только болельщиков. Ранее на турнир не пустили лучшего Арбитра Африки Омара Артана.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. На групповом этапе Кот‑д’Ивуар встретится с Эквадором, Германией и Кюрасао.