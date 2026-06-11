Фанатам из Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США перед ЧМ

«Болельщикам пришлось отказаться от поездки, потому что американские власти не хотят видеть на своей земле фанатов из определенных стран, включая Кот‑д’Ивуар. США четко дали нам понять, что не желают видеть наших болельщиков. Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть».