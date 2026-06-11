Глушаков не видит явного фаворита чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года. Своим мнением он поделился в эфире программы «Улетный футбол» на «Матч ТВ».
По словам Глушакова, на турнире нет команды, которую можно было бы назвать безоговорочным фаворитом. Среди основных претендентов на победу он выделил сборные Испании, Аргентины и Португалии.
«Ярко выраженного фаворита нет. Испания, Аргентина и Португалия хороши. Важно, как у Португалии поведет себя Криштиану Роналду», — заявил Глушаков.
Бывший футболист также отметил вингера сборной Испании Ламина Ямаля. По его мнению, молодой игрок способен ярко проявить себя на мировом первенстве.
«Мне кажется, Ямаль выстрелит. Он должен быть на пике, может побороться за “Золотой мяч”. Испания — молодая команда, это ее преимущество», — сказал Глушаков.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 национальных сборных.