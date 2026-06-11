Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.70
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.11
П2
2.95
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.55
П2
4.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2

Глушаков не видит явного фаворита чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России выделил Испанию, Аргентину и Португалию среди претендентов на титул.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года. Своим мнением он поделился в эфире программы «Улетный футбол» на «Матч ТВ».

По словам Глушакова, на турнире нет команды, которую можно было бы назвать безоговорочным фаворитом. Среди основных претендентов на победу он выделил сборные Испании, Аргентины и Португалии.

«Ярко выраженного фаворита нет. Испания, Аргентина и Португалия хороши. Важно, как у Португалии поведет себя Криштиану Роналду», — заявил Глушаков.

Бывший футболист также отметил вингера сборной Испании Ламина Ямаля. По его мнению, молодой игрок способен ярко проявить себя на мировом первенстве.

«Мне кажется, Ямаль выстрелит. Он должен быть на пике, может побороться за “Золотой мяч”. Испания — молодая команда, это ее преимущество», — сказал Глушаков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 национальных сборных.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше