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Неймар рискует пропустить старт чемпионата мира

Форвард сборной Бразилии продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Источник: Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар вновь пропустил тренировку национальной команды накануне матчей чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, ситуация с восстановлением футболиста вызывает все больше опасений. Вероятность его участия в стартовом матче турнира против сборной Марокко оценивается как низкая.

Также под вопросом остается готовность 34-летнего форварда к следующим играм группового этапа против сборных Гаити и Шотландии.

Неймар получил повреждение икроножной мышцы в конце мая. Изначально сообщалось, что срок восстановления составит от двух до трех недель, однако футболист пока не вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира матчем против Марокко, после чего встретится с командами Гаити и Шотландии в рамках группового этапа.