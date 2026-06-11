Неймар рискует пропустить старт чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар вновь пропустил тренировку национальной команды накануне матчей чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, ситуация с восстановлением футболиста вызывает все больше опасений. Вероятность его участия в стартовом матче турнира против сборной Марокко оценивается как низкая.
Также под вопросом остается готовность 34-летнего форварда к следующим играм группового этапа против сборных Гаити и Шотландии.
Неймар получил повреждение икроножной мышцы в конце мая. Изначально сообщалось, что срок восстановления составит от двух до трех недель, однако футболист пока не вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.
Сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира матчем против Марокко, после чего встретится с командами Гаити и Шотландии в рамках группового этапа.