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Сборная Бразилии подверглась тщательному досмотру в США

Делегация сборной Бразилии была тщательно досмотрена по прибытии в США на чемпионат мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Перед стартом финального турнира чемпионата мира-2026 сборная Бразилии столкнулась со строгим досмотром по прибытии в Нью-Джерси, сообщает O Globo. По данным источника, всю делегацию: от игроков до руководства — подвергли тщательному досмотру прямо на взлетной полосе.

В частности, сотрудники проверили личные вещи и обувь, а каждого участника команды пропустили через металлодетектор. Такой подход позволил избежать аналогичной проверки внутри аэропорта и заметно сэкономить время. Ранее аналогичные меры были применены к делегации Узбекистана.

В заявку бразильской сборной на чемпионате мира вошли два игрока петербургского «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе бразильская сборная проведет матчи против команд Марокко, Гаити и Шотландии.