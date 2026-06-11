Сборная Бразилии подверглась тщательному досмотру в США

Перед стартом финального турнира чемпионата мира-2026 сборная Бразилии столкнулась со строгим досмотром по прибытии в Нью-Джерси, сообщает O Globo. По данным источника, всю делегацию: от игроков до руководства — подвергли тщательному досмотру прямо на взлетной полосе.
В частности, сотрудники проверили личные вещи и обувь, а каждого участника команды пропустили через металлодетектор. Такой подход позволил избежать аналогичной проверки внутри аэропорта и заметно сэкономить время. Ранее аналогичные меры были применены к делегации Узбекистана.
В заявку бразильской сборной на чемпионате мира вошли два игрока петербургского «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе бразильская сборная проведет матчи против команд Марокко, Гаити и Шотландии.