Сборная Бразилии подверглась тщательному досмотру в США

Перед стартом финального турнира чемпионата мира-2026 сборная Бразилии столкнулась со строгим досмотром по прибытии в Нью-Джерси, сообщает O Globo. По данным источника, всю делегацию: от игроков до руководства — подвергли тщательному досмотру прямо на взлетной полосе.