Экс-игрок «Рубина» помог Южной Корее победить чехов на ЧМ-2026

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Республики Корея обыграла команду Чехии со счетом 2:1. Встреча состоялась в Гвадалахаре.
В составе победителей голы забили Хван Ин Бом (67-я минута) и О Хён Гю (80). У проигравшей стороны отличился Ладислав Крейчи (59).
Хван Ин Бом, выступавший за казанский «Рубин» в 2020—2022 годах, также отметился результативной передачей. За три минуты до победного гола корейцев чехи поразили ворота соперника, однако мяч Томаша Соучека был отменен из-за положения вне игры.
Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным наставником, выведшим команду на матч чемпионата мира. На день игры ему было 74 года и 9 месяцев. Он превзошел достижение бельгийца Уго Броса, возглавляющего сборную ЮАР. На день матча его команды с мексиканцами ему было 74 года и 2 месяца. Как ожидается, новым рекордсменом на этом турнире станет главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат, которому в сентябре исполнится 79 лет.
Сборные Чехии и Республики Корея выступают в группе A вместе с командами Мексики и ЮАР. Свой матч мексиканцы провели в четверг, одержав победу со счетом 2:0. Во втором туре корейцы сыграют с командой Мексики в ночь на 19 июня по московскому времени, чехи 18 июня встретятся со сборной ЮАР.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Финальный матч состоится 19 июля.
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти