Экс-игрок «Рубина» помог Южной Корее победить чехов на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным наставником, выведшим команду на матч чемпионата мира. На день игры ему было 74 года и 9 месяцев. Он превзошел достижение бельгийца Уго Броса, возглавляющего сборную ЮАР. На день матча его команды с мексиканцами ему было 74 года и 2 месяца. Как ожидается, новым рекордсменом на этом турнире станет главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат, которому в сентябре исполнится 79 лет.