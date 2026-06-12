Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.60
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.07
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2

Рекорд по возрасту тренеров на ЧМ побит дважды за первый день

Чех Коубек стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира, превзойдя достижение Уго Броса в матче открытия.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек установил рекорд, став самым возрастным наставником в истории, который руководил своей командой в матче чемпионата мира по футболу.

В игре первого тура группового этапа чешская сборная встретилась с Южной Кореей (1:2). Предыдущий возрастной рекорд был установлен матчем ранее, в стартовой игре ЧМ-2026, 74-летним бельгийцем Уго Бросом, возглавляющим сборную ЮАР. Коубеку в сентябре текущего года исполнится 75 лет.

Новый рекорд не должен продержаться долго, ведь 14 июня на турнире дебютирует сборная Кюрасао, которую на чемпионате мира будет тренировать бывший главный тренер петербургского «Зенита» и национальной команды России 78-летний нидерландец Дик Адвокат.

До этого самым возрастным главным тренером на чемпионатах мира являлся немец Отто Рехагель. В 2010 году он руководил сборной Греции на турнире в ЮАР в возрасте 71 года. Его команда тогда не смогла выйти из группы.

Чемпионат мира начался 11 июня в Мехико. В матче открытия сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР со счетом 2:0. В турнире впервые участвуют 48 команд. Финал запланирован на 19 июля.

Южная Корея
2:1
Первый тайм: 0:0
Чехия
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
12.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 44985 зрителей
Главные тренеры
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Голы
Южная Корея
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Чехия
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
Составы команд
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
Чехия
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Статистика
Южная Корея
Чехия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
4
5
Фолы
9
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти