Рекорд по возрасту тренеров на ЧМ побит дважды за первый день

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек установил рекорд, став самым возрастным наставником в истории, который руководил своей командой в матче чемпионата мира по футболу.
В игре первого тура группового этапа чешская сборная встретилась с Южной Кореей (1:2). Предыдущий возрастной рекорд был установлен матчем ранее, в стартовой игре ЧМ-2026, 74-летним бельгийцем Уго Бросом, возглавляющим сборную ЮАР. Коубеку в сентябре текущего года исполнится 75 лет.
Новый рекорд не должен продержаться долго, ведь 14 июня на турнире дебютирует сборная Кюрасао, которую на чемпионате мира будет тренировать бывший главный тренер петербургского «Зенита» и национальной команды России 78-летний нидерландец Дик Адвокат.
До этого самым возрастным главным тренером на чемпионатах мира являлся немец Отто Рехагель. В 2010 году он руководил сборной Греции на турнире в ЮАР в возрасте 71 года. Его команда тогда не смогла выйти из группы.
Чемпионат мира начался 11 июня в Мехико. В матче открытия сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР со счетом 2:0. В турнире впервые участвуют 48 команд. Финал запланирован на 19 июля.
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти