Автор победного гола в матче Южной Кореи с чехами на ЧМ мог пропустить матч

«Я не могу выразить свои эмоции словами. Сегодня моя температура поднялась до 38 градусов, потому что я плохо себя чувствовал. Я сомневался, смогу ли вообще играть. Это стало возможным благодаря нашей команде персонала и медицинскому штабу. Игра на чемпионате мира — это то, за что я должен быть благодарен. Как нападающий я испытываю облегчение и благодарность», — приводятся слова О Хен Гю на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).