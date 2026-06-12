Автор победного гола в матче Южной Кореи с чехами на ЧМ мог пропустить матч

Футболист сборной Южной Кореи О Хен Гю, забивший победный гол в матче группового этапа чемпионата мира против команды Чехии, заявил, что в день игры у него была высокая температура и он сомневался в своем участии во встрече.
Матч группы А, проходивший в Гвадалахаре (Мексика), завершился победой южнокорейской команды со счетом 2:1. О Хен Гю отличился на 80-й минуте, забив решающий мяч.
«Я не могу выразить свои эмоции словами. Сегодня моя температура поднялась до 38 градусов, потому что я плохо себя чувствовал. Я сомневался, смогу ли вообще играть. Это стало возможным благодаря нашей команде персонала и медицинскому штабу. Игра на чемпионате мира — это то, за что я должен быть благодарен. Как нападающий я испытываю облегчение и благодарность», — приводятся слова О Хен Гю на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Согласно расписанию, во втором туре сборная Южной Кореи 19 июня по московскому времени встретится с командой Мексики.
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти