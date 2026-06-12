Тухель разрешил женам и девушкам игроков посещать базу сборной Англии

Ранее предполагалось, что доступ в отель открыт только для игроков и персонала, однако Тухель смягчил это правило. Немецкий специалист также намерен предоставить команде отдых после товарищеского матча с Коста-Рикой (3:0), который состоялся в среду 10 июня. Ожидается, что у футболистов появится больше возможностей проводить время с партнерами, друзьями и родственниками до начала соревнований.