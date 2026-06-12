Тухель разрешил женам и девушкам игроков посещать базу сборной Англии

Главный тренер сборной Англии отменил ограничение, действовавшее при Гарете Саутгейте, разрешив женам и подругам футболистов посещать тренировочную базу команды во время чемпионата мира. Немецкий тренер решил отказаться от подхода предыдущего наставника.
Как сообщает The Mirror, Томас Тухель разрешил спутницам игроков находиться в отеле сборной Англии в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), несмотря на изначально введенный запрет на присутствие партнеров вместе с футболистами.
Ранее предполагалось, что доступ в отель открыт только для игроков и персонала, однако Тухель смягчил это правило. Немецкий специалист также намерен предоставить команде отдых после товарищеского матча с Коста-Рикой (3:0), который состоялся в среду 10 июня. Ожидается, что у футболистов появится больше возможностей проводить время с партнерами, друзьями и родственниками до начала соревнований.
Отмечается, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре спутницы английских игроков проживали на борту круизного лайнера. Кроме того, Саутгейт запретил партнерам футболистов участвовать в съемках документального фильма о том турнире.