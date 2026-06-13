Сборную Англии обокрали перед матчем с Хорватией

Сборная Англии столкнулась с кражей экипировки перед стартом на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Guardian.
По данным источника, инцидент произошел во время перевозки груза из предтурнирного лагеря команды во Флориде на базу в Канзас-Сити. Среди пропавших вещей — игровые бутсы футболистов, официальные мячи турнира и часть тренировочного оборудования.
Местная полиция начала расследование. The Guardian пишет, что по делу уже задержаны два человека, а Футбольная ассоциация Англии работает с правоохранителями, чтобы установить обстоятельства кражи и оценить ущерб.
Сборная Англии должна провести первую полноценную тренировку в Канзас-Сити перед стартовым матчем на чемпионате мира. Команда Томаса Тухеля начнет турнир встречей с Хорватией.
Англия выступает в группе L. Помимо Хорватии, соперниками команды на групповом этапе станут Гана и Панама.