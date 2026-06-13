Мбаппе не хочет видеть Дешама в другой сборной

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о будущем главного тренера национальной команды Дидье Дешама, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на интервью футболиста телеканалу M6.
Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. На фоне слухов о возможной работе специалиста в сборной Италии Мбаппе заявил, что не хотел бы видеть его во главе другой национальной команды.
«Надеюсь, он не пойдет тренировать другую сборную. Я на него давлю в этом вопросе. Я видел разговоры об Италии — это было бы некрасиво», — сказал Мбаппе.
Форвард «Реала» подчеркнул, что Дешам много значит для французской команды.
«Он наш тренер, он многое для нас представляет. Многие сборные захотят его из-за всего, чего он добился. Пусть Италия ищет итальянца. Дидье — француз, он наш», — добавил Мбаппе.
По словам капитана сборной Франции, лучшим способом проводить Дешама станет победа на чемпионате мира. Для французской команды этот титул мог бы стать третьим в истории после побед на турнирах 1998 и 2018 годов.
Сам Дешам ранее заявил, что не закрывает для себя никаких вариантов после ухода из сборной Франции. В интервью Le Figaro он отметил, что пока не принял решения о своем будущем.