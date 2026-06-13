Роналду ответил на вопрос о своей форме перед ЧМ

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей физической форме перед стартом на чемпионате мира 2026 года, сообщает Goal.
41-летний форвард готовится к шестому чемпионату мира в карьере. На турнире сборная Португалии сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
Роналду отметил, что команда подходит к турниру с большими ожиданиями.
«Мы знаем, что чемпионат мира — это всегда особенный турнир, как и Евро, так что мы едем с большими надеждами», — сказал футболист.
На вопрос о физическом состоянии Роналду ответил коротко.
«Физическая форма? Я в порядке. Вы что, не смотрели матчи?» — заявил нападающий.
Первый матч на чемпионате мира сборная Португалии проведет 17 июня против ДР Конго. Роналду выступает за национальную команду с 2003 года и является рекордсменом мужского международного футбола по количеству голов за сборную.