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Роналду ответил на вопрос о своей форме перед ЧМ

41-летний нападающий сборной Португалии заявил, что чувствует себя хорошо перед стартом на шестом чемпионате мира в карьере.

Источник: AP 2024

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей физической форме перед стартом на чемпионате мира 2026 года, сообщает Goal.

41-летний форвард готовится к шестому чемпионату мира в карьере. На турнире сборная Португалии сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Роналду отметил, что команда подходит к турниру с большими ожиданиями.

«Мы знаем, что чемпионат мира — это всегда особенный турнир, как и Евро, так что мы едем с большими надеждами», — сказал футболист.

На вопрос о физическом состоянии Роналду ответил коротко.

«Физическая форма? Я в порядке. Вы что, не смотрели матчи?» — заявил нападающий.

Первый матч на чемпионате мира сборная Португалии проведет 17 июня против ДР Конго. Роналду выступает за национальную команду с 2003 года и является рекордсменом мужского международного футбола по количеству голов за сборную.

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