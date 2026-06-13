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Главный тренер сборной Португалии назвал Роналду незаменимым

Роберто Мартинес отметил уникальность 41-летнего форварда, который готовится к шестому чемпионату мира в карьере.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде, сообщает The Athletic.

41-летний форвард вошел в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Турнир станет для Роналду шестым в карьере.

Мартинес подчеркнул, что Роналду остается особенным игроком для команды и мирового футбола.

«Это уникальный футболист, изменивший игру. Его преданность футболу до сих пор служит примером для многих молодых игроков. 21 год в рядах национальной команды, 227 матчей за сборную. Ни один другой игрок этого не добился. А еще количество голов. Все эти цифры делают Криштиану Роналду легендой», — заявил Мартинес.

Тренер сборной Португалии также отметил, что заменить Роналду невозможно. По его словам, речь идет не только о статистике, но и о влиянии футболиста на команду и молодых игроков.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выигрывал чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций УЕФА.

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