Главный тренер сборной Португалии назвал Роналду незаменимым

«Это уникальный футболист, изменивший игру. Его преданность футболу до сих пор служит примером для многих молодых игроков. 21 год в рядах национальной команды, 227 матчей за сборную. Ни один другой игрок этого не добился. А еще количество голов. Все эти цифры делают Криштиану Роналду легендой», — заявил Мартинес.