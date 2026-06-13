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В Италии возмутились шуткой Инфантино о невыходе сборной на ЧМ

Президент ФИФА иронично высказался о третьем подряд непопадании сборной Италии на чемпионат мира.

Источник: Reuters

В Италии отреагировали на шутку президента ФИФА Джанни Инфантино о непопадании национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщает ANSA.

Инфантино, говоря о возможном расширении чемпионата мира, иронично отметил отсутствие сборной Италии на турнире.

«С 64 командами, возможно, квалифицировалась бы Италия. Может быть, нам стоит дойти до 228», — сказал президент ФИФА.

Слова Инфантино вызвали реакцию в Италии. Министр спорта страны Андреа Абоди заявил, что хотел бы лично поговорить с главой ФИФА.

«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой большое, лучше созвониться по телефону, чтобы понять, совместимо ли это с его графиком. Мне интересно услышать его прямую позицию», — сказал Абоди.

В Федерации футбола Италии высказывание Инфантино назвали неудачным. В FIGC заявили, что такая реплика стала «падением стиля» и задела чувства всего итальянского спортивного сообщества.

Позднее Инфантино опубликовал пост с фотографией с Джанни Риверой и написал, что сборная Италии скоро вернется. Он также отметил, что ждет возвращения команды к роли одного из главных участников отбора к чемпионату мира 2030 года.