В Италии возмутились шуткой Инфантино о невыходе сборной на ЧМ

В Италии отреагировали на шутку президента ФИФА Джанни Инфантино о непопадании национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщает ANSA.
Инфантино, говоря о возможном расширении чемпионата мира, иронично отметил отсутствие сборной Италии на турнире.
«С 64 командами, возможно, квалифицировалась бы Италия. Может быть, нам стоит дойти до 228», — сказал президент ФИФА.
Слова Инфантино вызвали реакцию в Италии. Министр спорта страны Андреа Абоди заявил, что хотел бы лично поговорить с главой ФИФА.
«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой большое, лучше созвониться по телефону, чтобы понять, совместимо ли это с его графиком. Мне интересно услышать его прямую позицию», — сказал Абоди.
В Федерации футбола Италии высказывание Инфантино назвали неудачным. В FIGC заявили, что такая реплика стала «падением стиля» и задела чувства всего итальянского спортивного сообщества.
Позднее Инфантино опубликовал пост с фотографией с Джанни Риверой и написал, что сборная Италии скоро вернется. Он также отметил, что ждет возвращения команды к роли одного из главных участников отбора к чемпионату мира 2030 года.