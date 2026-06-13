Мбаппе пошутил о возрасте Канте перед ЧМ

«Он все еще здесь, это безумие! На поле он бегает за четверых. Люди думают, что речь только о беге. Но это не только так. Он много бегает, да. Но он бегает правильно. Я знаю игроков, которые бегают и ничего не отбирают. А он бегает и понимает игру, у него футбольный интеллект, который позволяет все предугадывать. Это чудовищно», — сказал Мбаппе.