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Мбаппе пошутил о возрасте Канте перед ЧМ

Капитан сборной Франции представил полузащитников команды и отдельно отметил выносливость Н'Голо Канте.

Источник: Reuters

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о полузащитниках национальной команды перед стартом на чемпионате мира 2026 года, сообщает L'Equipe.

Франция начнет турнир матчем против Сенегала. В материале Мбаппе представил игроков средней линии — Орельена Тчуамени, Н'Голо Канте, Адриена Рабьо, Ману Коне и Уоррена Заир-Эмери.

Говоря о Канте, капитан французов отметил, что 35-летний полузащитник по-прежнему сохраняет высокий уровень игры.

«Он все еще здесь, это безумие! На поле он бегает за четверых. Люди думают, что речь только о беге. Но это не только так. Он много бегает, да. Но он бегает правильно. Я знаю игроков, которые бегают и ничего не отбирают. А он бегает и понимает игру, у него футбольный интеллект, который позволяет все предугадывать. Это чудовищно», — сказал Мбаппе.

Форвард также пошутил о возрасте Канте.

«Время идет, а я не вижу признаков старения в его игре. Пенсии в 64 года он не боится. Он может еще немного продолжать», — добавил Мбаппе.

Также капитан сборной Франции отметил стабильность Тчуамени в «Реале», устойчивость Рабьо к давлению, прогресс Коне и сезон Заир-Эмери в «ПСЖ».

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