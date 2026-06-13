Мбаппе пошутил о возрасте Канте перед ЧМ

Франция начнет турнир матчем против Сенегала. В материале Мбаппе представил игроков средней линии — Орельена Тчуамени, Н'Голо Канте, Адриена Рабьо, Ману Коне и Уоррена Заир-Эмери.
Говоря о Канте, капитан французов отметил, что 35-летний полузащитник по-прежнему сохраняет высокий уровень игры.
«Он все еще здесь, это безумие! На поле он бегает за четверых. Люди думают, что речь только о беге. Но это не только так. Он много бегает, да. Но он бегает правильно. Я знаю игроков, которые бегают и ничего не отбирают. А он бегает и понимает игру, у него футбольный интеллект, который позволяет все предугадывать. Это чудовищно», — сказал Мбаппе.
Форвард также пошутил о возрасте Канте.
«Время идет, а я не вижу признаков старения в его игре. Пенсии в 64 года он не боится. Он может еще немного продолжать», — добавил Мбаппе.
Также капитан сборной Франции отметил стабильность Тчуамени в «Реале», устойчивость Рабьо к давлению, прогресс Коне и сезон Заир-Эмери в «ПСЖ».