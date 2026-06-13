Дешам назвал Мбаппе лидером сборной Франции

Французский специалист отметил, что обсуждение сезона Мбаппе в «Реале» уже не должно влиять на восприятие его роли в сборной.
«“Реал” — это закончено. Стоп! Сейчас это сборная Франции — волшебная пауза», — сказал Дешам.
Главный тренер сборной Франции подчеркнул, что Мбаппе справился с капитанскими обязанностями после ухода Уго Льориса из национальной команды.
«Он очень хорошо принял эстафету от Уго Льориса. Это лидер. Я очень доволен тем, что он может делать на поле и за его пределами», — заявил Дешам.
Мбаппе стал капитаном сборной Франции в 2023 году. На чемпионате мира 2026 года команда Дешама сыграет в группе I со сборными Сенегала, Ирака и Норвегии.
Первый матч на турнире сборная Франции проведет против сборной Сенегала 16 июня.