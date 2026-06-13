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Дешам назвал Мбаппе лидером сборной Франции

Главный тренер сборной Франции высоко оценил роль капитана команды перед стартом на чемпионате мира.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли Килиана Мбаппе в национальной команде перед стартом на чемпионате мира 2026 года, сообщает RMC Sport.

Французский специалист отметил, что обсуждение сезона Мбаппе в «Реале» уже не должно влиять на восприятие его роли в сборной.

«“Реал” — это закончено. Стоп! Сейчас это сборная Франции — волшебная пауза», — сказал Дешам.

Главный тренер сборной Франции подчеркнул, что Мбаппе справился с капитанскими обязанностями после ухода Уго Льориса из национальной команды.

«Он очень хорошо принял эстафету от Уго Льориса. Это лидер. Я очень доволен тем, что он может делать на поле и за его пределами», — заявил Дешам.

Мбаппе стал капитаном сборной Франции в 2023 году. На чемпионате мира 2026 года команда Дешама сыграет в группе I со сборными Сенегала, Ирака и Норвегии.

Первый матч на турнире сборная Франции проведет против сборной Сенегала 16 июня.

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