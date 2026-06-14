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Сборная Англии получила предупреждение о торнадо

Команда Томаса Тухеля столкнулась с новым инцидентом на базе в Канзас-Сити во время чемпионата мира.

Источник: AP 2024

Сборная Англии получила уведомление об угрозе торнадо в Канзас-Сити, сообщает The Athletic.

Предупреждение поступило в субботу, 13 июня. Английская команда находится в Канзас-Сити во время чемпионата мира 2026 года и использует местную базу для подготовки к матчам турнира.

По данным источника, игрокам и сотрудникам сборной рекомендовали оставаться в помещении и следовать протоколам безопасности. Инцидент произошел на фоне ухудшения погодных условий в регионе.

Ранее сборная Англии уже столкнулась с организационными проблемами на турнире. У команды пропала часть тренировочной экипировки, несколько предметов позднее удалось вернуть.

Команда Томаса Тухеля выступает на чемпионате мира в группе L. Соперниками англичан стали сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

Стартовый матч сборная Англии проведет против сборной Хорватии.

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