Сборная Англии получила предупреждение о торнадо

Сборная Англии получила уведомление об угрозе торнадо в Канзас-Сити, сообщает The Athletic.
Предупреждение поступило в субботу, 13 июня. Английская команда находится в Канзас-Сити во время чемпионата мира 2026 года и использует местную базу для подготовки к матчам турнира.
По данным источника, игрокам и сотрудникам сборной рекомендовали оставаться в помещении и следовать протоколам безопасности. Инцидент произошел на фоне ухудшения погодных условий в регионе.
Ранее сборная Англии уже столкнулась с организационными проблемами на турнире. У команды пропала часть тренировочной экипировки, несколько предметов позднее удалось вернуть.
Команда Томаса Тухеля выступает на чемпионате мира в группе L. Соперниками англичан стали сборные Хорватии, Ганы и Панамы.
Стартовый матч сборная Англии проведет против сборной Хорватии.