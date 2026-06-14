Монтелла высказался после поражения сборной Турции

«Мы отразили на поле командный дух, играли с сердцем. Если продолжим в таком же духе, начнем получать нужные результаты. В следующем матче сыграем лучше. Мы попробовали все, но не смогли забить. Если бы нашли гол, все было бы совсем иначе», — добавил тренер.