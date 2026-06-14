Монтелла высказался после поражения сборной Турции

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от сборной Австралии в первом матче чемпионата мира 2026 года, сообщает Fanatik.
Встреча группы D завершилась со счетом 2:0 в пользу австралийской команды. Турция пропустила по голу в каждом из таймов.
«Матч тактически не прошел вне наших ожиданий. Мы знали, что они будут ждать в глубокой обороне. Они использовали контратаки. Мы пропустили два гола, очень расстроены», — сказал Монтелла.
Итальянский специалист отметил, что команда пыталась действовать активно, но не смогла реализовать свои моменты.
«Мы отразили на поле командный дух, играли с сердцем. Если продолжим в таком же духе, начнем получать нужные результаты. В следующем матче сыграем лучше. Мы попробовали все, но не смогли забить. Если бы нашли гол, все было бы совсем иначе», — добавил тренер.
Во втором туре группы D сборная Турции сыграет со сборной Парагвая, а Австралия встретится со сборной США.
Тони Попович
Винченцо Монтелла
Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
27′
Коннор Меткалф
(Алессандро Чиркати)
75′
18
Патрик Бич
19
Гарри Суттар
8
Коннор Меткалф
3
Алессандро Чиркати
21
Кэмерон Берджесс
13
Эйден О`Нилл
4
Джейкоб Итальяно
74′
6
Джейсон Герия
5
Джордан Бос
84′
16
Азиз Бехич
17
Нестори Иранкунда
61′
23
Нишан Велупиллай
9
Мохамед Туре
74′
26
Тете Енги
24
Пол Окон-Энгстлер
84′
22
Джэксон Ирвайн
23
Угурджан Чакыр
20
Ферди Кадиоглу
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
10
Хакан Чалханоглу
2
Зеки Челик
81′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
46′
11
Кенан Йылдыз
6
Оркун Кекчю
62′
19
Юнус Акгюн
86′
7
Керем Актюркоглу
85′
9
Дениз Гюль
16
Исмаил Юкшек
81′
5
Салих Озджан
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти