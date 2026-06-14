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Лямуши назвал риск работы со сборной Туниса на ЧМ

Главный тренер сборной Туниса рассказал, почему старается не уходить в эмоции перед чемпионатом мира.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши рассказал о подготовке команды к чемпионату мира 2026 года, сообщает L'Équipe.

Лямуши был назначен на пост в январе после вылета сборной Туниса в ⅛ финала Кубка Африки. Соглашение специалиста рассчитано до 2028 года. Для него это второй чемпионат мира в тренерской карьере: в 2014 году он работал со сборной Кот-д’Ивуара.

«Это прежде всего дело сердца, но в этом и опасность. Не нужно слишком уходить в эмоции. Нужно оставаться профессионалом, чтобы дать команде настоящую пользу», — сказал Лямуши.

Тренер отметил, что приглашение в сборную Туниса имеет для него особое значение из-за семейных корней.

«Для всей моей семьи, особенно для мамы, которая живет в Тунисе, это особый знак судьбы. Не знаю, будет ли это самый красивый вызов в моей карьере, но это тот вызов, который меня больше всего заводит», — заявил специалист.

Лямуши признал, что в сборной Туниса от него ждут результата после неудачного Кубка Африки, но подчеркнул, что не испугался нестабильности должности.

«Ни секунды! У меня есть настоящее желание что-то привнести. Если получится — отлично. Если нет, я пойду дальше. Хотелось бы, чтобы это длилось долго, но главное — чтобы было как можно красивее», — добавил тренер.

Сборная Туниса сыграет на групповом этапе чемпионата мира с командами Нидерландов, Японии и Швеции. Лямуши отметил, что команда должна бороться за лучший результат и сохранять собственную игровую идентичность.

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