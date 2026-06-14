Лямуши назвал риск работы со сборной Туниса на ЧМ

Лямуши был назначен на пост в январе после вылета сборной Туниса в ⅛ финала Кубка Африки. Соглашение специалиста рассчитано до 2028 года. Для него это второй чемпионат мира в тренерской карьере: в 2014 году он работал со сборной Кот-д’Ивуара.