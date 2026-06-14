Дуглас Сантос высказался о дебюте на чемпионате мира

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался после дебюта на чемпионате мира 2026 года, опубликовав сообщение в соцсетях.
Бразильская команда стартовала на турнире матчем против сборной Марокко. Встреча группы C завершилась вничью со счетом 1:1.
«Благодарность Богу за то, что позволил мне пережить этот момент — дебютировать на чемпионате мира», — написал Дуглас Сантос.
Футболист также отметил, что сборная Бразилии сохраняет веру в свою работу и цели на турнире.
«Мы продолжаем верить в цель и сосредоточены на следующих вызовах. Мы сильные и никогда не сдаемся. Вперед, Бразилия!» — добавил защитник.
В следующем туре группового этапа сборная Бразилии сыграет со сборной Гаити. Соперниками бразильцев по группе также являются сборные Марокко и Шотландии.
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти