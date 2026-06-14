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Турция установила антирекорд XXI века на ЧМ

Команда нанесла 30 ударов по воротам Австралии, но проиграла матч первого тура чемпионата мира.

Источник: Reuters

Сборная Турции установила статистический антирекорд в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Австралии, сообщает Opta Sports.

Встреча завершилась поражением турецкой команды со счетом 0:2.

По данным статистического сервиса, сборная Турции нанесла 30 ударов по воротам соперника, восемь из них пришлись в створ. При этом команда не смогла забить ни одного мяча.

Турция стала первой сборной в XXI веке, проигравшей матч чемпионата мира, в котором нанесла 30 и более ударов по воротам.

Сборная Австралии, несмотря на серьезное давление соперника, сумела реализовать свои моменты и начала турнир с победы.

Команды выступают в группе D. Помимо Австралии и Турции, в этом квартете играют сборные США и Парагвая.

Австралия
2:0
Первый тайм: 1:0
Турция
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
14.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
BC Place
Главные тренеры
Тони Попович
Винченцо Монтелла
Голы
Австралия
Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
27′
Коннор Меткалф
(Алессандро Чиркати)
75′
Составы команд
Австралия
18
Патрик Бич
19
Гарри Суттар
8
Коннор Меткалф
3
Алессандро Чиркати
21
Кэмерон Берджесс
13
Эйден О`Нилл
4
Джейкоб Итальяно
74′
6
Джейсон Герия
5
Джордан Бос
84′
16
Азиз Бехич
17
Нестори Иранкунда
61′
23
Нишан Велупиллай
9
Мохамед Туре
74′
26
Тете Енги
24
Пол Окон-Энгстлер
84′
22
Джэксон Ирвайн
Турция
23
Угурджан Чакыр
20
Ферди Кадиоглу
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
10
Хакан Чалханоглу
2
Зеки Челик
81′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
46′
11
Кенан Йылдыз
6
Оркун Кекчю
62′
19
Юнус Акгюн
86′
7
Керем Актюркоглу
85′
9
Дениз Гюль
16
Исмаил Юкшек
81′
5
Салих Озджан
Статистика
Австралия
Турция
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
9
30
Удары в створ
4
8
Угловые
5
8
Фолы
12
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти