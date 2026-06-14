Мбаппе объяснил, почему не хочет становиться президентом Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента Франции, а также указал на значительное психологическое давление со стороны средств массовой информации.
Как сообщает Le Parisien, футболист отметил, что подобные предположения не соответствуют его планам.
«Нет, не волнуйтесь, я не планирую стать президентом Франции. Многие мне это говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так уже достаточно ненавидят (смеется)», — приводит издание слова Мбаппе.
Кроме того, спортсмен высказался о внимании со стороны папарацци. «Вся эта история с папарацци… Честно, это безумно утомляет. Люди не понимают, насколько это тяжело психологически. Постоянные камеры, преследования, засады у дома. Это буквально дегуманизирует нас, стирает личные границы и превращает в каких-то ярмарочных зверей, на которых все приходят поглазеть», — добавил он.