Мбаппе объяснил, почему не хочет становиться президентом Франции

Кроме того, спортсмен высказался о внимании со стороны папарацци. «Вся эта история с папарацци… Честно, это безумно утомляет. Люди не понимают, насколько это тяжело психологически. Постоянные камеры, преследования, засады у дома. Это буквально дегуманизирует нас, стирает личные границы и превращает в каких-то ярмарочных зверей, на которых все приходят поглазеть», — добавил он.