Сборная Кюрасао забила свой первый гол в истории ЧМ в ворота четырехкратных чемпионов

Сборная Кюрасао по футболу впервые в своей истории отметилась забитым мячом в ворота соперника на чемпионатах мира. Это произошло в матче группового этапа против команды Германии.
Встреча группы Е проходит в Хьюстоне (США). Автором первого гола сборной Кюрасао стал Ливано Комененсия. На 21-й минуте он поразил ворота 40-летнего Мануэля Нойера ударом после рикошета. Счет в матче стал 1:1, но позднее четырехкратные чемпионы мира из Германии снова вышли вперед и увеличили свое преимущество.
Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат. В возрасте 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.
Чемпионат мира 2026 года впервые проводится с участием 48 национальных команд. Турнир проходит на территории трех стран — США, Канады и Мексики.