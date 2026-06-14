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Сборная Кюрасао забила свой первый гол в истории ЧМ в ворота четырехкратных чемпионов

Сборная Кюрасао в своем дебютном матче на чемпионатах мира забила гол в ворота сборной Германии.

Источник: Reuters

Сборная Кюрасао по футболу впервые в своей истории отметилась забитым мячом в ворота соперника на чемпионатах мира. Это произошло в матче группового этапа против команды Германии.

Встреча группы Е проходит в Хьюстоне (США). Автором первого гола сборной Кюрасао стал Ливано Комененсия. На 21-й минуте он поразил ворота 40-летнего Мануэля Нойера ударом после рикошета. Счет в матче стал 1:1, но позднее четырехкратные чемпионы мира из Германии снова вышли вперед и увеличили свое преимущество.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа E, 14.06.2026, 20:00
Германия
6
Кюрасао
1

Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат. В возрасте 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.

Чемпионат мира 2026 года впервые проводится с участием 48 национальных команд. Турнир проходит на территории трех стран — США, Канады и Мексики.