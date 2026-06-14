Сборная Кюрасао забила свой первый гол в истории ЧМ в ворота четырехкратных чемпионов

Встреча группы Е проходит в Хьюстоне (США). Автором первого гола сборной Кюрасао стал Ливано Комененсия. На 21-й минуте он поразил ворота 40-летнего Мануэля Нойера ударом после рикошета. Счет в матче стал 1:1, но позднее четырехкратные чемпионы мира из Германии снова вышли вперед и увеличили свое преимущество.