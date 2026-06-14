Экс-тренер «Зенита» и сборной России побил рекорд чемпионатов мира

В период с 2006 по 2009 год Адвокат был главным тренером «Зенита». Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год нидерландец тренировал сборную России, с которой квалифицировался на чемпионат Европы 2012 года, однако команда не смогла выйти в плей-офф турнира.