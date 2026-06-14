Экс-тренер «Зенита» и сборной России побил рекорд чемпионатов мира

14 июня главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат вывел свою команду на матч 1-го тура группы E чемпионата мира против сборной Германии. На момент игры специалисту было 78 лет. Таким образом, нидерландский тренер превзошёл достижение, установленное 12 июня главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком, которому на тот момент исполнилось 74 года.
Оппонент Адвоката в этом матче, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн, младше своего нидерландского коллеги на 39 лет и 299 дней. Это самая большая разница в возрасте тренеров-соперников в истории чемпионатов мира.
Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. В феврале 2026 года он покинул должность по семейным обстоятельствам — в связи с болезнью дочери. В начале мая специалист объявил о возвращении на пост и о решении отправиться с командой на чемпионат мира 2026 года.
В период с 2006 по 2009 год Адвокат был главным тренером «Зенита». Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год нидерландец тренировал сборную России, с которой квалифицировался на чемпионат Европы 2012 года, однако команда не смогла выйти в плей-офф турнира.