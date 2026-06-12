Мирослав Коубек стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

На момент матча ЧМ-2026 против Кореи ему 74 года и 283 дня. Он побил рекорд Хуго Босса, который в четверг, 11 июня, вывел команду на игру с Мексикой в статусе главного тренера сборной ЮАР в возрасте 74 лет и 62 дней.