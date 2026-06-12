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Мирослав Коубек стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером в истории, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером в истории, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу.

На момент матча ЧМ-2026 против Кореи ему 74 года и 283 дня. Он побил рекорд Хуго Босса, который в четверг, 11 июня, вывел команду на игру с Мексикой в статусе главного тренера сборной ЮАР в возрасте 74 лет и 62 дней.

Данный рекорд на ЧМ-2026 может побить Дик Адвокат, который тренирует сборную Кюрасао в возрасте 78 лет.

Мексиканцы обыграли ЮАР (2:0) в матче открытия ЧМ-2026 и с 3 очками идут на первом месте в группе A.

Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.