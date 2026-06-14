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Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Кюрасао в своем дебютном матче на ЧМ проиграла немцам со счетом 1:7.

Источник: Reuters

Сборная Германии одержала победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в матче первого тура в группе Е чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в Хьюстоне.

В составе победителей голы забили Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38), дважды Кай Хаверц (45+5, с пенальти, 88), Джамал Мусиала (47), Натаниэль Браун (68) и Дениз Ундав (78). Единственный мяч у проигравшей стороны на счету Ливано Комененсии (21).

Для сборной Кюрасао этот матч стал первым в истории чемпионатов мира по футболу. Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира. Сборная Кюрасао представляет государство с наименьшей численностью населения среди всех стран-участниц мировых первенств в истории (185 500 человек).

Сборная Германии набрала три очка и расположилась на первой строчке в группе E. В этом же квартете выступают команды Эквадора и Кот-д’Ивуара. Их матч пройдет в ночь на 15 июня по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа E, 15.06.2026, 2:00
Кот-д`Ивуар
-
Эквадор
-

В следующем туре, 20 июня, немецкая сборная встретится с командой Кот-д’Ивуара. Сборная Кюрасао сыграет с эквадорцами. Эта игра состоится в ночь на 21 июня по московскому времени.

Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд, которые разделены на 12 групп. В 1/16 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.

Германия
7:1
Первый тайм: 3:1
Кюрасао
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
14.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Голы
Германия
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Кюрасао
Ливано Комененсия
21′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Статистика
Германия
Кюрасао
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
12
2
Угловые
8
1
Фолы
18
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти