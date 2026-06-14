Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1 в матче чемпионата мира по футболу

Для сборной Кюрасао этот матч стал первым в истории чемпионатов мира по футболу. Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира. Сборная Кюрасао представляет государство с наименьшей численностью населения среди всех стран-участниц мировых первенств в истории (185 500 человек).