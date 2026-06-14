Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Германии одержала победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в матче первого тура в группе Е чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в Хьюстоне.
В составе победителей голы забили Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38), дважды Кай Хаверц (45+5, с пенальти, 88), Джамал Мусиала (47), Натаниэль Браун (68) и Дениз Ундав (78). Единственный мяч у проигравшей стороны на счету Ливано Комененсии (21).
Для сборной Кюрасао этот матч стал первым в истории чемпионатов мира по футболу. Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира. Сборная Кюрасао представляет государство с наименьшей численностью населения среди всех стран-участниц мировых первенств в истории (185 500 человек).
Сборная Германии набрала три очка и расположилась на первой строчке в группе E. В этом же квартете выступают команды Эквадора и Кот-д’Ивуара. Их матч пройдет в ночь на 15 июня по московскому времени.
В следующем туре, 20 июня, немецкая сборная встретится с командой Кот-д’Ивуара. Сборная Кюрасао сыграет с эквадорцами. Эта игра состоится в ночь на 21 июня по московскому времени.
Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд, которые разделены на 12 групп. В 1/16 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Ливано Комененсия
21′
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти