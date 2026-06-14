Германия опередила Бразилию по числу голов на чемпионатах мира

Сборная Германии установила рекорд по числу голов, забитых за всю историю чемпионатов мира, одержав победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в первом туре ЧМ-2026. Немецкая команда обошла по этому показателю сборную Бразилии.
В активе немецких футболистов 239 голов на мундиалях, у бразильцев — 238. В пятерку лучших также входят Аргентина (152), Франция (136) и Италия (128).
Матч между сборными Германии и Кюрасао состоялся в Хьюстоне (США). В составе победителей забитыми мячами отметились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Кай Хаверц (дважды), Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав. У соперника единственный гол забил Ливано Комененсия.
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Ливано Комененсия
21′
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти