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Германия опередила Бразилию по числу голов на чемпионатах мира

Разгром Кюрасао со счетом 7:1 принес «бундестим» рекорд по общему числу мячей на чемпионатах мира за всю историю.

Источник: Reuters

Сборная Германии установила рекорд по числу голов, забитых за всю историю чемпионатов мира, одержав победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в первом туре ЧМ-2026. Немецкая команда обошла по этому показателю сборную Бразилии.

В активе немецких футболистов 239 голов на мундиалях, у бразильцев — 238. В пятерку лучших также входят Аргентина (152), Франция (136) и Италия (128).

Матч между сборными Германии и Кюрасао состоялся в Хьюстоне (США). В составе победителей забитыми мячами отметились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Кай Хаверц (дважды), Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав. У соперника единственный гол забил Ливано Комененсия.

Германия
7:1
Первый тайм: 3:1
Кюрасао
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
14.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68021 зритель
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Голы
Германия
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Кюрасао
Ливано Комененсия
21′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Статистика
Германия
Кюрасао
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
12
2
Угловые
8
1
Фолы
18
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти