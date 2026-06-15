Сборная Швеции разгромила Тунис на ЧМ-2026

Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее. В составе победителей дубль оформил Ясин Айяри (7-я и 90+6-я минуты), мячи также забили Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59) и Маттиас Сванберг (84). У команды Туниса отличился Омар Рекик (43).
В следующем матче группового этапа сборная Швеции 20 июня сыграет с национальной командой Нидерландов, которая ранее завершила матч с Японией со счетом 2:2. Команда Туниса в этот же день встретится с японцами.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных команд. Ранее в мундиале участвовали 32 сборные. На турнире будет сыграно 104 встречи.
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти