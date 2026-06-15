Саутгейт объяснил отказ от работы телеэкспертом на ЧМ-2026

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год.
«Разумеется, на этот раз турнир для меня совсем другой. Я участвовал в последних семи чемпионатах мира в качестве игрока, комментатора, скаута, а затем и тренера. Поэтому на этот раз я сознательно решил не выступать по телевидению.
Я подумал, что, говоря о команде, не принесу ей пользы. Не хочу, чтобы что-то было неправильно истолковано или вброшено против них на пресс-конференциях, поэтому мне лучше держаться подальше», — написал Саутгейт на своей странице в соцсетях.
Под руководством специалиста сборная Англии провела 102 матча, в которых одержала 64 победы, потерпела 18 поражений и 20 раз сыграла вничью. Саутгейт вывел Англию в полуфинал чемпионата мира 2018 года в России. В 2024 году Англия проиграла Испании в финале чемпионата Европы (1:2).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд. Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля на групповом этапе сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси.