Саутгейт объяснил отказ от работы телеэкспертом на ЧМ-2026

«Разумеется, на этот раз турнир для меня совсем другой. Я участвовал в последних семи чемпионатах мира в качестве игрока, комментатора, скаута, а затем и тренера. Поэтому на этот раз я сознательно решил не выступать по телевидению.



Я подумал, что, говоря о команде, не принесу ей пользы. Не хочу, чтобы что-то было неправильно истолковано или вброшено против них на пресс-конференциях, поэтому мне лучше держаться подальше», — написал Саутгейт на своей странице в соцсетях.