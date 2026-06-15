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Саутгейт объяснил отказ от работы телеэкспертом на ЧМ-2026

Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему отказался работать телеэкспертом на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год.

«Разумеется, на этот раз турнир для меня совсем другой. Я участвовал в последних семи чемпионатах мира в качестве игрока, комментатора, скаута, а затем и тренера. Поэтому на этот раз я сознательно решил не выступать по телевидению.

Я подумал, что, говоря о команде, не принесу ей пользы. Не хочу, чтобы что-то было неправильно истолковано или вброшено против них на пресс-конференциях, поэтому мне лучше держаться подальше», — написал Саутгейт на своей странице в соцсетях.

Под руководством специалиста сборная Англии провела 102 матча, в которых одержала 64 победы, потерпела 18 поражений и 20 раз сыграла вничью. Саутгейт вывел Англию в полуфинал чемпионата мира 2018 года в России. В 2024 году Англия проиграла Испании в финале чемпионата Европы (1:2).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд. Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля на групповом этапе сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси.


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