Мбаппе пообещал начать отрабатывать в обороне на ЧМ-2026

«Я должен прибавить в игре в обороне. Это важно для команды, и я должен это сделать. Это начнется на этом чемпионате мира, потому что мы хотим его выиграть», — сказал Мбаппе.
В минувшем сезоне Мбаппе показал худший показатель оборонительных действий среди всех игроков топ-20 лиг. В исследовании Opta, он разделил последнее 6044-е место с парагвайским нападающим Карлосом Гонсалесом, выступающим в чемпионате Эквадора. За 31 матч в Ла Лиге Мбаппе совершил лишь шесть оборонительных действий — четыре выноса мяча и два перехвата.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
ЧМ-2026 станет для Мбаппе третьим мундиалем в карьере. 27-летний француз провел 14 матчей и забил 12 мячей. Если он забьет на этом турнире пять мячей, то станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, превзойдя рекорд немца Мирослава Клозе (16).
Мбаппе выигрывал со сборной Франции ЧМ-2018 в России, а также выходил в финал ЧМ-2022 в Катаре, где французы уступили команде Аргентины (3:3, пен. 2:4).