ФИФА второй раз в истории назначила женщину судить матч ЧМ

ФИФА назначил американку Тори Пенсо главным арбитром матча чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР. Игра группового турнира ЧМ-2026 пройдет 18 июня. Начало в 19 часов по московскому времени. Помогать ей будут соотечественницы Брук Майо и Кэтрин Несбитт.
Пенсо станет вторым главным арбитром — женщиной, которая рассудит матч на чемпионате мира. Первой была француженка Стефани Фраппар, которая на турнире в Катаре в 2022 году обслуживала матч между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).
39-летняя Пенсо с 2020 года судит матчи Главной футбольной лиги (МЛС), также она обслуживала товарищеские матчи сборных и судила матчи Кубка чемпионов КОНКАКАФ.