ФИФА второй раз в истории назначила женщину судить матч ЧМ

Пенсо станет вторым главным арбитром — женщиной, которая рассудит матч на чемпионате мира. Первой была француженка Стефани Фраппар, которая на турнире в Катаре в 2022 году обслуживала матч между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).