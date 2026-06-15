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ФИФА второй раз в истории назначила женщину судить матч ЧМ

Американка Тори Пенсо назначена главным арбитром матча ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

ФИФА назначил американку Тори Пенсо главным арбитром матча чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР. Игра группового турнира ЧМ-2026 пройдет 18 июня. Начало в 19 часов по московскому времени. Помогать ей будут соотечественницы Брук Майо и Кэтрин Несбитт.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа A, 18.06.2026, 19:00
Чехия
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ЮАР
-

Пенсо станет вторым главным арбитром — женщиной, которая рассудит матч на чемпионате мира. Первой была француженка Стефани Фраппар, которая на турнире в Катаре в 2022 году обслуживала матч между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).

39-летняя Пенсо с 2020 года судит матчи Главной футбольной лиги (МЛС), также она обслуживала товарищеские матчи сборных и судила матчи Кубка чемпионов КОНКАКАФ.