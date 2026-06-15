Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге вторым самым шумным стадионом

«На второе место я бы поставил матч группового этапа чемпионата мира в России против команды Перу. Великолепные болельщики, ощущение было, как будто мы играли в Перу», — поделился Мбаппе в видео, опубликованном блогером Фином Агостинелли в соцсетях.