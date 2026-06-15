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Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге вторым самым шумным стадионом

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил арену в Екатеринбурге в тройку самых шумных из тех, где ему приходилось играть в течение карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«На второе место я бы поставил матч группового этапа чемпионата мира в России против команды Перу. Великолепные болельщики, ощущение было, как будто мы играли в Перу», — поделился Мбаппе в видео, опубликованном блогером Фином Агостинелли в соцсетях.

Матч сборных Франции и Перу прошел во втором туре группового этапа чемпионата мира в России и завершился победой будущих чемпионов турнира со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мбаппе. Матч в Екатеринбурге посетили 32 789 зрителей.

На третье место Мбаппе поставил стадион «Ньюкасла» — «Сент-Джеймс Парк», когда на тот момент его французский «Пари Сен-Жермен» играл с английским клубом в Лиге чемпионов. Самым шумным стадионом француз назвал «Сантьяго Бернабеу» — стадион мадридского «Реала», за который он играет с 2024 года.

Сборная Франции 16 июня проведет свой первый матч на чемпионате мира 2026 года против команды Сенегала. Встреча группы I начнется в 22 часа по московскому времени.